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Villen in Genf, Schweiz

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Villa in Cologny, Schweiz
Villa
Cologny, Schweiz
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Elegante Villa Premium Class – die erste Linie am LemanseeColony, Genf | Einzigartiges Angeb…
$19,39M
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Villa in Collonge Bellerive, Schweiz
Villa
Collonge Bellerive, Schweiz
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 550 m²
Etagenzahl 2
Dieses prächtige Haus befindet sich in einer exklusiven Gegend im Herzen von Vandevre, nur w…
$7,75M
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