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Wohnimmobilien in Genf, Schweiz

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5 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Carouge, Schweiz
Haus 4 Schlafzimmer
Carouge, Schweiz
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 3
Im Herzen des Dorfes Laconex gelegen, wurde dieses prächtige geräumige und anmutige Haus aus…
$1,28M
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Schloss 35 zimmer in Genf, Schweiz
Schloss 35 zimmer
Genf, Schweiz
Zimmer 35
Fläche 1 500 m²
Außergewöhnliche Burg am Genfersee, GenfIm malerischen Dorf der Region La Cote, in der Nähe …
Preis auf Anfrage
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Villa in Cologny, Schweiz
Villa
Cologny, Schweiz
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Elegante Villa Premium Class – die erste Linie am LemanseeColony, Genf | Einzigartiges Angeb…
$19,39M
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LDV InvestLDV Invest
Herrenhaus 20 zimmer in Genf, Schweiz
Herrenhaus 20 zimmer
Genf, Schweiz
Zimmer 20
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
Einzigartiges historisches Anwesen in GenfHerrlicher Wohnsitz auf einem Privatgebiet von 6 H…
Preis auf Anfrage
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Villa in Collonge Bellerive, Schweiz
Villa
Collonge Bellerive, Schweiz
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 550 m²
Etagenzahl 2
Dieses prächtige Haus befindet sich in einer exklusiven Gegend im Herzen von Vandevre, nur w…
$7,75M
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Immobilienangaben in Genf, Schweiz

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