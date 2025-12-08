Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Schweiz
  3. Genf
  4. Wohnimmobilien
  5. Herrenhaus

Mansions in Genf, Schweiz

Herrenhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 20 zimmer in Genf, Schweiz
Herrenhaus 20 zimmer
Genf, Schweiz
Zimmer 20
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
Einzigartiges historisches Anwesen in GenfHerrliche Residenz auf einem privaten Gebiet von 6…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Genf, Schweiz

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen