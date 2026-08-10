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Wohnimmobilien in District de Nyon, Schweiz

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1 immobilienobjekt total found
Haus 8 Schlafzimmer in Nyon, Schweiz
Haus 8 Schlafzimmer
Nyon, Schweiz
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 2
This luxury home is located on a large plot of 16,402 m² in the picturesque Trelexa area, ju…
$9,03M
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Immobilienangaben in District de Nyon, Schweiz

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