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Wohnimmobilien in District de Lausanne, Schweiz

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2 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 6 Schlafzimmer in District de Lausanne, Schweiz
Herrenhaus 6 Schlafzimmer
District de Lausanne, Schweiz
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 430 m²
Etagenzahl 3
Dieses luxuriöse, geräumige Herrenhaus bietet eine großartige Lage und einen herrlichen Blic…
$5,73M
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Haus 10 Schlafzimmer in District de Lausanne, Schweiz
Haus 10 Schlafzimmer
District de Lausanne, Schweiz
Schlafräume 10
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
This mansion is ideally located between the city center and the shores of Lake Geneva, in th…
$19,11M
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Immobilienangaben in District de Lausanne, Schweiz

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