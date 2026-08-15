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Villen in District de la Riviera Pays dEnhaut, Schweiz

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2 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Chernex, Schweiz
Villa 10 zimmer
Chernex, Schweiz
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
Nur 10 Minuten vom Zentrum von Montreux, im renommierten Dorf Caux, gibt es eine einzigartig…
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Villa in Territet, Schweiz
Villa
Territet, Schweiz
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Moderne komfortable Villa von 210 qm. mit atemberaubender Aussicht. Die Lage der Villa ist b…
$4,02M
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