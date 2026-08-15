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Wohnimmobilien in District de la Riviera Pays dEnhaut, Schweiz

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Montreux
6
7 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Territet, Schweiz
Haus 5 Schlafzimmer
Territet, Schweiz
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Schönes Haus in einer prestigeträchtigen Gegend. Dieses charmante Haus liegt nur wenige Minu…
$5,52M
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Herrenhaus 6 Schlafzimmer in Territet, Schweiz
Herrenhaus 6 Schlafzimmer
Territet, Schweiz
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 4
Die perfekte Kombination aus Raffinesse und Eleganz! Dieses schöne Haus befindet sich in der…
$4,78M
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Territet, Schweiz
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Territet, Schweiz
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Tolle Lage mit tollem Seeblick. Diese schöne Villa mit 4,5 Zimmern befindet sich im charmant…
$4,77M
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Villa 10 zimmer in Chernex, Schweiz
Villa 10 zimmer
Chernex, Schweiz
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
Nur 10 Minuten vom Zentrum von Montreux, im renommierten Dorf Caux, gibt es eine einzigartig…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 Schlafzimmer in Territet, Schweiz
Haus 4 Schlafzimmer
Territet, Schweiz
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Exklusive atemberaubende Maisonette mit atemberaubendem Seeblick. Diese atemberaubende Maiso…
$5,57M
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Wohnung 4 zimmer in Vevey, Schweiz
Wohnung 4 zimmer
Vevey, Schweiz
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
The latest opportunity:   Private elevator + terrace 50m2. a modern and elite real estate …
$991,963
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Villa in Territet, Schweiz
Villa
Territet, Schweiz
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Moderne komfortable Villa von 210 qm. mit atemberaubender Aussicht. Die Lage der Villa ist b…
$4,02M
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Eigenschaftstypen in District de la Riviera Pays dEnhaut

häuser

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