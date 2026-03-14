Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Schweiz
  3. Circolo dAcquarossa
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Circolo dAcquarossa, Schweiz

1 immobilienobjekt total found
Haus 11 zimmer in Acquarossa, Schweiz
Haus 11 zimmer
Acquarossa, Schweiz
Zimmer 11
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 280 m²
Etagenzahl 4
Nach einer Renovierung und Konzeption des Projekts wir verkaufen Casabelgeri.ch mit INVENTAR…
$1,32M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Circolo dAcquarossa, Schweiz

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen