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Wohnimmobilien in Carouge, Schweiz

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Carouge, Schweiz
Haus 4 Schlafzimmer
Carouge, Schweiz
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 3
Im Herzen des Dorfes Laconex gelegen, wurde dieses prächtige geräumige und anmutige Haus aus…
$1,28M
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Аталанта
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