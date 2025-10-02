Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Slowenien
  3. Upravna enota Sezana
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Upravna enota Sezana, Slowenien

1 immobilienobjekt total found
READY BUSINESS in Komein, Slowenien
READY BUSINESS
Komein, Slowenien
Zimmer 8
Fertiges GeschäftEin funktionierendes Mini-Hotel für 8 Zimmer, derzeit für 5.000 Euro/Monat …
$703,609
