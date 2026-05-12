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Villa mit Garten kaufen in Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Slowenien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Malija, Slowenien
Villa
Malija, Slowenien
Fläche 1 368 m²
Dies ist eine erhebliche Eigenschaft in der Notwendigkeit der Fertigstellung. Mehrere Gebäud…
$4,50M
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Immobilienangaben in Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Slowenien

mit Garage
mit Terrasse
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Günstige
Luxuriös
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