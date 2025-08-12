Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Slowenien
  3. Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Slowenien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Izola, Slowenien
Wohnung
Izola, Slowenien
Fläche 123 m²
Stockwerk 2
Große Wohnung mit Meerblick.Schöne 4-Zimmer-Wohnung auf zwei Ebenen in Isol mit Meerblick.In…
$908,502
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Slowenien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen