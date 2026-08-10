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Häuser in Upravna Enota Domzale, Slowenien

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Mannsburg
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6 immobilienobjekte total found
Villa in Topole, Slowenien
Villa
Topole, Slowenien
Fläche 160 m²
Zweifamilienhaus in Kranjsko Gore - ein beliebtes alpines SkigebietSeparates Haus, Garage, G…
$914,040
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Haus in Domschale, Slowenien
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Fläche 332 m²
Möbliertes Haus im Elite-Vorort von Ljubljana.Voll ausgestattetes Familienhaus in ausgezeich…
$802,685
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Villa in Topole, Slowenien
Villa
Topole, Slowenien
Fläche 362 m²
Neues Haus im beliebten Resort von BledEin wunderschöner, ruhiger Ort in Bled bietet eine Ge…
$574,427
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Topole, Slowenien
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Topole, Slowenien
Fläche 213 m²
Bohinska ist schnell. Das Haus liegt 7 km vom berühmten Alpensee Bohinj entfernt.In ruhiger …
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Haus in Domschale, Slowenien
Haus
Domschale, Slowenien
Fläche 400 m²
Neues Luxushaus im beliebten Vorort von Ljubljana.In einer außergewöhnlichen Lage, umgeben v…
$2,15M
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Haus 5 Schlafzimmer in Lukovica, Slowenien
Haus 5 Schlafzimmer
Lukovica, Slowenien
Schlafräume 5
Fläche 508 m²
Etagenzahl 3
Nur 25 km von Ljubljana entfernt und von Natur umgeben, betreten Sie das wunderschöne Geländ…
$2,55M
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