Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Slowenien
  3. Slovenska Bistrica
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Slovenska Bistrica, Slowenien

Produktion Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
READY BUSINESS in Preloge, Slowenien
READY BUSINESS
Preloge, Slowenien
Fertiges GeschäftBetrieb umweltfreundliche Geflügelfarm mit allen notwendigen Produktionsstä…
$993,994
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen