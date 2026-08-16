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Hotels in Rogaska Slatina, Slowenien

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Hotel 1 241 m² in Rogaska Slatina, Slowenien
Hotel 1 241 m²
Rogaska Slatina, Slowenien
Fläche 1 241 m²
Etagenzahl 4
Aparthotel im Zentrum eines ganzjährigen medizinischen Resorts mit Weltberühmtheit!Im Zentru…
$3,07M
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