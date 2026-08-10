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Wohnungen in Koper, Slowenien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Koper, Slowenien
Wohnung 4 zimmer
Koper, Slowenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Stockwerk 3/3
In ruhiger Lage im Zentrum von Koper, nur einen Schritt vom Trubel der Stadt entfernt, steht…
$535,813
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