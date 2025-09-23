Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Betriebsgebäude in Flitsch, Slowenien

READY BUSINESS in Flitsch, Slowenien
READY BUSINESS
Flitsch, Slowenien
Fläche 10 000 m²
Fertiges GeschäftEinzigartiges Grundstück im Herzen der Alpenberge, das 10.000 m2 von unglau…
Preis auf Anfrage
