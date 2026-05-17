  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Oblast Jaroslawl

Neubauten zum Verkauf in Oblast Jaroslawl

;
Jaroslawl
2
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Russkaa Sloboda
Wohnviertel Russkaa Sloboda
Jaroslawl, Russland
von
$62,286
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 8
Russische Sloboda Ecoquarter mit historischem Erbe des föderalen Entwicklers Russland Europa.Architektur mit dem kulturellen Code von Yaroslavl. Wir bauen nicht nur Häuser, sondern Umgebungen für diejenigen, die Erbe, Komfort und Freiheit schätzen.Der Bau des ersten Wohnkomplexes "Big Bear" …
Bauherr
Русская Европа
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Bolsaa Medvedica
Wohnanlage Bolsaa Medvedica
Wohnanlage Bolsaa Medvedica
Wohnanlage Bolsaa Medvedica
Wohnanlage Bolsaa Medvedica
Alle anzeigen Wohnanlage Bolsaa Medvedica
Wohnanlage Bolsaa Medvedica
Jaroslawl, Russland
von
$63,496
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 8
Stadt des Glücks!Ein groß angelegter Plan und eine originelle architektonische Lösung bilden eine Umgebung einer neuen Lebensqualität mit russischer Seele!Der erste Wohnkomplex des Mikrobezirks "Russische Sloboda" -"Geschäftskarte" des gesamten Bereichs, der Standard einer neuen Lebensweise,…
Bauherr
Русская Европа
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen