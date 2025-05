Hüttendorf Doma v Prilesnyj Stil

Das Ferienhaus mit Komfort + "Prilesny Style" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Leningrad, 16 km von St. Petersburg entfernt.

Die östliche Seite des Hüttendorfes wird in Form eines abgelegenen Viertels von 41 Meisterhäusern aus der Firma "FACT" organisiert, die nach den architektonischen Projekten des Autors erstellt wurden.

Im Quartier werden unterirdische Netzwerke verlegt: Strom, Gas und Wasser – so hängende Drähte werden die fliessende Landschaft nicht stören.

3 thematische Zonen wurden für Erholung und aktive Freizeit der Bewohner konzipiert.

Aus dem Südwesten grenzt "Advantage Style" an die Karriere. Im Osten erstreckt sich der Azure-See Manushkino, und im Westen des Projekts grünt groß angelegten Nevsky-Waldpark.