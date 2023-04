Italien zieht mit seinem milden Klima, den wunderschönen Landschaften und den angemessenen Preisen viele Europäer und Nicht-EU-Bürger an. Deshalb möchten viele Menschen eine Villa in Italien kaufen, um hier Sommerferien zu beginnen oder dauerhaft zu leben.

Vorteile des Kaufs einer Villa in Italien

Villenbesitzer in Italien haben viele Vorteile:

eine Villa verfügt über einen eigenen Garten zum Spazierengehen. Man braucht sich keine Sorgen um die Sicherheit von Kindern machen, Haustiere haben oder einen Gemüsegarten ausstatten;

man kann in seinem eigenen Modus leben, laute Festen arrangieren, ohne Angst zu haben, Nachbarn zu stören;

es gibt immer genug Platz im Haus, um Gäste zu empfangen;

der Kauf einer eigenen Villa beschleunigt den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis oder Staatsbürgerschaft.

In welchen Regionen werden am häufigsten Villen in Italien gekauft

Für das Leben in Privathäusern sind Regionen in der Nähe des Meeres oder der Seen am besten geeignet:

Garda;

Fermo;

Rimini;

San Marino.

Man kann auch eine Villa in der Nähe von Großstädten wie Rom, Mailand, Venedig oder Vérona kaufen. Dies ist praktisch für diejenigen, die in der Stadt Geschäfte machen, aber an einem ruhigen Ort leben möchten.

Wählen Sie auf der Website Realting.com aktuelle Anzeigen für den Verkauf von Villen in Italien aus.