Prag ist die tschechische Hauptstadt und eines der größten Reiseziele auf dem europäischen Kontinent. Die Menschen kommen hierher, um die einzigartige alte Architektur zu bewundern, gotische Kirchen zu besichtigen und eine Fahrt auf dem malerischen Fluss Moldau (Vltava) zu unternehmen. Viele Ausländer, die als Touristen in die tschechische Hauptstadt kommen, bleiben am Ende für einen dauerhaften Aufenthalt, indem sie hier Wohnungen und Apartments erwerben.

Was Ausländer nach Prag lockt

Ausländer kaufen Wohnungen in dem Wissen, dass dies eine gute Investition ist. Hier sind nur einige der Vorteile des Kaufs von Quadratmetern in der tschechischen Hauptstadt:

die Möglichkeit einer kostenlosen Hochschulbildung, die allen offensteht: Tschechen und Ausländern;

eine sinnvolle Investition in die Zukunft — jedes Jahr steigen die Quadratmeterpreise um durchschnittlich 6-10%;

Möglichkeit, durch die Vermietung einer Wohnung Geld zu verdienen;

Leben in einem schönen europäischen Land mit einer sauberen Umwelt und einem hohen Lebensstandard.

Welche Wohnungen gibt es in Prag zum Kauf und was ist der Preis

Alle Immobilien in Prag können in sekundäre und neue unterteilt werden. Altbauwohnungen sind vor allem im Zentrum zu finden. Sie sind von guter Qualität. Der Durchschnittspreis für den Kauf einer Eigentumswohnung in Prag liegt bei 4000-5000 Euro pro Quadratmeter.

Die neuen Gebäude werden aktiv am Rande der Stadt und in den Vororten gebaut. Ein Quadratmeter in diesen wird auf 3000-6000 Euro geschätzt. Für diesen Preis erhalten die Käufer eine geräumige Wohnung mit einem originellen Grundriss. Eine billige Wohnung in Prag können Sie nur in der Gründungsphase von einem Bauträger kaufen.

Die besten Orte, um eine Wohnung zu kaufen

Die Hauptstadt der Tschechischen Republik ist in 10 Bezirke unterteilt. Der günstigste Standort für den Kauf einer Wohnung ist Prag 1, das historische Zentrum der Stadt, wo sich alle wichtigen Infrastrukturobjekte und Sehenswürdigkeiten befinden.

Wer inmitten von Parks und Plätzen wohnen möchte, kann sich für Prag 4 entscheiden. Er ist einer der grünsten und größten Stadtteile der Stadt. Es gibt einen regen Verkauf von Ein- und Zweizimmerwohnungen in Prag in verschiedenen Klassen: von Economy bis Luxus. Sie können auch ein kleines Studio von über 20 Quadratmetern zu erschwinglichen Preisen kaufen.

Prag ist ein idealer Ort zum Leben. Sie finden hier niedrige Lebensmittelpreise, gute Umweltbedingungen und eine große Auswahl an Orten zum Entspannen. Mehr über die zum Kauf angebotenen Wohnungen in der tschechischen Hauptstadt erfahren Sie auf der REALTING-Plattform.