Mittelmähren ist eine malerische und fruchtbare tschechische Region entlang des Flusses Morava, ist sowohl für Touristen als auch für potenzielle Immobilienkäufer attraktiv. Erstere werden von den Schlössern, Höhlen und anderen Sehenswürdigkeiten angezogen, während letztere eine hochwertige Wohnung zu einem günstigen Preis erwerben können.

Vorteile des Gebiets

Beide Regionen Mittelmährens — Olomouc und Zlín — verfügen über eine gut ausgebaute Infrastruktur, und die großen Städte sind praktisch von jedem ihrer Standorte aus leicht zu erreichen: Brünn ist in weniger als einer Stunde zu erreichen, Prag in 2 bis 2,5 Stunden. Gleichzeitig ist dieser Teil des Landes reich an Naturschätzen, tadelloser Ökologie und sauberer Luft. Mittelmähren ist ein großartiger Ort für ein ruhiges Leben, egal ob Sie ein Haus auf dem Land oder eine Wohnung in der Innenstadt von Olmütz kaufen.

Ein weiterer Pluspunkt der Region ist die finanzielle Erschwinglichkeit von Immobilien: die Wohnkosten in Mittelmähren sind viel niedriger als in den benachbarten Gebieten. Die Preise steigen zwar langsam, aber diese Situation wird nicht lange anhalten, und wer heute ein Haus erwirbt, kann es in einigen Jahren für 10-15% mehr verkaufen.

Welche Arten von Immobilien stehen in Mittelmähren zum Verkauf

Eine angenehme Überraschung für diejenigen, die in Mittelmähren in der Tschechischen Republik eine Wohnimmobilie kaufen möchten, ist die Vielfalt der angebotenen Immobilien. Es wird eine breite Palette zum Verkauf angeboten:

Wohnungen. Darunter dominieren Studios und 1-3-Zimmer-Wohnungen in Alt- und Neubauten, aber auch Wohnungen mit größeren Quadratmetern sind zu finden;

Villen und Landhäuser in den Vorstädten;

Ein- und zweigeschossige Häuser auf dem Lande.

Die billigsten Objekte befinden sich in Kleinstädten wie Moravský Beroun, wo man eine 2-Zimmer-Eigentumswohnung Wohnung für 37 Tausend Euro kaufen kann, während in Olmütz die Kosten für eine ähnliche Wohnung 2,5 bis 3 Mal höher sind. Eine Dreizimmerwohnung in Olmütz wird für 140-160 Tausend Euro verkauft. Das Haus im Dorf ist möglich für 80-150 Tausend Euro zu kaufen.

Wo lohnt es sich, eine Immobilie in Mittelmähren zu kaufen

Die beliebtesten Immobilien befinden sich in den beiden größten Städten der Region — Olomouc und Zlin. Wer sich für den Kauf eines Hauses in Mittelmähren in einem Neubau von einem Bauträger interessiert, sollte Olmütz im Auge behalten: in den letzten Jahrzehnten wurden dort viele neue Gebäude errichtet. Die Architektur der 75.000 Einwohner zählenden Stadt Zlín wird von niedrigen, funktionalistischen Backsteinbauten dominiert. Die Stadt verfügt über ein großes Vermietungspotenzial dank des größten Zoos des Landes, der jährlich eine halbe Million Touristen anzieht, und der Bildungseinrichtungen, darunter eine Universität mit mehr als 10.000 Studenten.

