In der Tschechischen Republik gibt es über 2.000 Schlösser. Mehr als die Hälfte davon gehört dem Staat, der Rest ist im Besitz von Privatleuten. Von Zeit zu Zeit bieten die Eigentümer die Schlosskomplexe zum Verkauf an. So kann jeder, sofern er über genügend Geld verfügt, ein altes Schloss kaufen und so die faszinierende Geschichte der Tschechischen Republik erleben.

Es ist erwähnenswert, dass die Schlosskomplexe auf dem Immobilienmarkt sehr gefragt sind. Die Schlösser sind im Besitz von lokalen Fernsehmoderatoren, Hollywood-Stars und professionellen Investoren.

Ein Schloss in der Tschechischen Republik kaufen — was sind die Vorteile?

Es gibt viele Verwendungsmöglichkeiten für diese Art von Gebäuden:

diese können als ständige Wohnsitze genutzt werden;

können vermietet werden (die große Wohnfläche ermöglicht es den Eigentümern, die Immobilie an mehrere Mieter gleichzeitig zu vermieten);

können als historische Sehenswürdigkeiten genutzt werden (die Eigentümer verdienen an den Touristen, die Schlösser besuchen).

Einige Besitzer renovieren die Schlosskomplexe und verwandeln sie in Luxushotels und Restaurants. Dies bringt den Eigentümern ein hohes und stabiles Einkommen. Auch die Einrichtung von Reitschulen auf dem Gelände von Schlosskomplexen ist zu einem beliebten Trend geworden.

Welche Schlösser kann man in der Tschechischen Republik kaufen und zu welchem Preis?

Schlosskomplexe in der Tschechischen Republik sind große Wohngebäude aus dem Mittelalter, die von 2 bis 5 Stockwerke hoch sind und eine Fläche von mehreren tausend Quadratmetern haben. Die Gebäude verfügen über ein großes Grundstück. Viele von ihnen haben einen Innenhof und einen Turm in der Ecke des Gebäudes.

Die Preise für Schlösser in der Tschechischen Republik liegen zwischen 1.500 und 6.000 Euro pro Quadratmeter. Der endgültige Preis hängt vom Zustand des Gebäudes, der Größe des umliegenden Grundstücks und der Lage ab. Die teuersten sind die Schlosskomplexe in den Vororten von Prag.

Wo lohnt es sich, eine Immobilie zu kaufen

Gute Schlösser stehen in allen Städten der Tschechischen Republik zum Verkauf. Wenn Sie das Gebäude als Hotel oder historisches Wahrzeichen nutzen wollen, sollten Sie sich für Prag entscheiden. Mit dem Kauf eines Schlosses in einem Vorort der tschechischen Hauptstadt können Sie ein hochprofitables Unternehmen eröffnen. Jede Stadt des Landes eignet sich für einen persönlichen Wohnsitz.

Der Kauf eines Schlosses in der Tschechischen Republik ist eine rentable Investition in die Zukunft. Solche Objekte eignen sich für den Daueraufenthalt und für geschäftliche Zwecke. Die Plattform REALTING bietet einen Überblick über die zum Kauf angebotenen Schlosskomplexe in der Tschechischen Republik.