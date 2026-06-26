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Gewerbeimmobilien in Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen

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2 immobilienobjekte total found
Hotel 305 m² in Czarna Gorna, Polen
UP UP
Hotel 305 m²
Czarna Gorna, Polen
Fläche 305 m²
Etagenzahl 1
Baugrundstück im Jahr 2004 im Dorf 38-710 Czarna Górna 56a, Bezirk Bieszczadzki. Lage in den…
$807,330
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Industrial plot for large business activities, 7 hectares in Chmielow, Polen
Industrial plot for large business activities, 7 hectares
Chmielow, Polen
Gewerbegrundstück zum Verkauf mit einer Gesamtfläche von 7 Hektar.Die gesamte Fläche wurde s…
$822,000
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