  1. Realting.com
  2. Philippinen
  3. Metro Manila
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Metro Manila, Philippinen

4 immobilienobjekte total found
Villa in Mandaluyong, Philippinen
Villa
Mandaluyong, Philippinen
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 370 m²
Live in one of the most prestigious addresses in Mandaluyong with the Nuliv Townvillas at Ac…
$1,23M
Haus 7 Schlafzimmer in Paranaque, Philippinen
Haus 7 Schlafzimmer
Paranaque, Philippinen
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 250 m²
Fully Furnished Luxury Mansion in Multinational Village. Live in luxury with this stunning h…
$1,68M
Haus 6 Schlafzimmer in Las Pinas, Philippinen
Haus 6 Schlafzimmer
Las Pinas, Philippinen
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 620 m²
PORTOFINO SOUTH BRANDNEW HOUSE & LOT with swimming pool Location: Daang Hari, Almanza Dos, L…
$1,55M
Haus 5 Schlafzimmer in Paranaque, Philippinen
Haus 5 Schlafzimmer
Paranaque, Philippinen
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Note: BF Homes is one of the high end and all in / complete set up subdivisions that contain…
$686,800
