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Wohnungen in Central Visayas, Philippinen

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Cebu-Stadt
14
18 immobilienobjekte total found
Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
✨ Bauhinia Residences 1-Schlafzimmer – Wo Raum, Stil und Investitionen FleischIm pulsierende…
$282,875
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Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
✨ Bauhinia Residences 2-Schlafzimmer – Eleganter Raum, dauerhafter WertErleben Sie raffinier…
$517,460
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Condo in Mandaue, Philippinen
Condo
Mandaue, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stilvolle 2-Schlafzimmer-Residenz in Mantawi Residences, wo Raum, Stil und Raffinesse zusamm…
$444,788
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Cebu-Stadt, Philippinen
Wohnung
Cebu-Stadt, Philippinen
Fläche 83 m²
VERÖFFENTLICHUNGEN – IPI CENTERStandort: Cebu City, PHILIPPINESDas IPI Center Done Rockwell …
$365,967
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Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
VERÖFFENTLICHUNGEN – IPI CENTERStandort: Cebu City, PHILIPPINESIPI Center Done Rockwell ist …
$191,697
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Condo in Mandaue, Philippinen
Condo
Mandaue, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
1-Schlafzimmer Luxus Residence Urban Elegance Meets Island LifestyleErleben Sie raffiniertes…
$226,992
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Condo in Punta Engano, Philippinen
Condo
Punta Engano, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Beachfront Luxury Condominium Einheiten in Cebu, PhilippinenStandort: Punta Engaño, Lapu-Lap…
$331,113
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Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
✨ Bauhinia Residences Studio Unit – Ein Smart Investment & Stylish Home in CebuErleben Sie r…
$179,045
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Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 34 m²
VERÖFFENTLICHUNGEN – IPI CENTERStandort: Cebu City, PHILIPPINESDas IPI Center Done Rockwell …
$174,270
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Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
VERÖFFENTLICHUNGEN – IPI CENTERStandort: Cebu City, PHILIPPINESDas IPI Center Done Rockwell …
$278,832
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Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
VERÖFFENTLICHUNGEN – IPI CENTERStandort: Cebu City, PHILIPPINESDas IPI Center Done Rockwell …
$243,978
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cebu-Stadt, Philippinen
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 8
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
$104,800
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Studio in Cebu-Stadt, Philippinen
Studio
Cebu-Stadt, Philippinen
Fläche 24 m²
Stockwerk 9
Das Persimmon-Kondominium wird von Aboitizland entwickelt, einer der führenden Entwickler im…
$52,400
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cebu-Stadt, Philippinen
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 10
Avida Riala - это проект компании Ayala Lands, также ведущего девелопера в стране. Риала …
$228,463
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Central Visayas, Philippinen
Wohnung 1 Schlafzimmer
Central Visayas, Philippinen
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 17
Кондоминиум Avalon - это проект первичного жилья, от ведущего застройщика в Себу. Отель A…
$166,212
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cebu-Stadt, Philippinen
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 2
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
$137,287
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Penthouse in Cebu-Stadt, Philippinen
Penthouse
Cebu-Stadt, Philippinen
Fläche 700 m²
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$2,54M
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Studio in Cebu-Stadt, Philippinen
Studio
Cebu-Stadt, Philippinen
Fläche 20 m²
Stockwerk 9
Mivesa Garden Residences ist ein Mid-rise-Projekt in Cebu City, das von Cebu Landmasters ent…
$52,400
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Eigenschaftstypen in Central Visayas

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1 Zimmer
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Immobilienangaben in Central Visayas, Philippinen

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