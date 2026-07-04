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Häuser mit Terrasse in Paraguay

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Trinidad, Paraguay
UP UP
Haus 4 zimmer
Trinidad, Paraguay
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 9 000 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht ein ca. 1 Hektar großes Grundstück im Süden Paraguays, Itapúa – in Trinida…
$171,460
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Immobilienangaben in Paraguay

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