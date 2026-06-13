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Aufenthaltsgenehmigung in Panama

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Erhaltsfrist: von 1 monate
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Über das Einwanderungsprogramm

Panama bietet Investoren dauerhaften Wohnsitz im Rahmen des Qualified Investor Visa Programms.

Der schnellste Weg, um dauerhafte Residenz eines entwickelten Staates in Mittelamerika zu erhalten.

Panama hat eine stabile Wirtschaft und eine der besten Bankdienstleistungen der Welt.

Der ständige Wohnsitz in Panama wird von Unternehmern und Investoren mit Familien gewählt. Sie verteilen Vermögenswerte in verschiedenen Ländern, wobei sie ihren gewöhnlichen Hauptwohnsitz behalten.

Ausländer, die Kapital in die Wirtschaft des Landes investieren und es mindestens 5 Jahre halten, sind berechtigt, dauerhaften Wohnsitz zu erhalten. Bewerber wählen eine von drei Optionen:

  1. Immobilien kaufen - ab $ 300.000.
  2. Investitionen in Wertpapiere - ab $ 500.000.
  3. Eröffnung einer Bankeinzahlung - ab $750.000
  4. Nach der Genehmigung erhalten Investoren eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis ohne Anforderungen für eine Mindestaufenthaltsdauer - es genügt, in 2 Jahren in das Land zu kommen, um den Status zu erhalten.

  5. Wohnt der Investor dauerhaft in Panama, kann er oder sie für die Staatsbürgerschaft durch die Einbürgerung beantragen. Sie müssen Prüfungen für das Wissen über die spanische Sprache, Geschichte und Geographie des Landes, sowie die finanzielle Solvenz bestätigen.

 

Vorteile
Erhaltsfrist
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von 1 monate
Kosten
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$300,000
Dauer
Dauer
2 monate
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