Aufenthaltsgenehmigung in Panama

Über das Einwanderungsprogramm

Panama bietet Investoren dauerhaften Wohnsitz im Rahmen des Qualified Investor Visa Programms.

Der schnellste Weg, um dauerhafte Residenz eines entwickelten Staates in Mittelamerika zu erhalten.

Panama hat eine stabile Wirtschaft und eine der besten Bankdienstleistungen der Welt.

Der ständige Wohnsitz in Panama wird von Unternehmern und Investoren mit Familien gewählt. Sie verteilen Vermögenswerte in verschiedenen Ländern, wobei sie ihren gewöhnlichen Hauptwohnsitz behalten.

Ausländer, die Kapital in die Wirtschaft des Landes investieren und es mindestens 5 Jahre halten, sind berechtigt, dauerhaften Wohnsitz zu erhalten. Bewerber wählen eine von drei Optionen: