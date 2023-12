Jaramillo Abajo, Panama

von €267,201

95–145 m² 3

Kapitulation vor: 2025

Pinoalto-Komplex Lage: 10 Minuten von der Stadt Bokete entfernt. Bereitschaft - 2025. Der Pinoalto-Komplex befindet sich am Fuße von Boquette, einer kleinen Stadt in der Hochgebirgsprovinz Chiriki in Panama, neben dem Flussschlucht einerseits und dem Pferdeclub andererseits. Um die Tourismusinfrastruktur in der Region Boquette und die in dieser Region eröffneten Investitionsmöglichkeiten zu erweitern, versucht der Entwickler, das Pinoalto-Projekt zu entwickeln. Somit ist das Pinoalto-Projekt ein attraktives Investitionsprojekt. Dieses gemütliche Bergprojekt besteht aus Apartments in verschiedenen Größen und vielen öffentlichen Bereichen im Spa-Stil, die sich auf eine ruhige, komfortable Freizeit und Kommunikation konzentrieren. Komplexe Infrastruktur: -Restaurant -Terrassen -Lesezimmer -Kaffeehaus -Barbecue-Bereiche - Pools -Seiten ansehen Natürliche Belüftung und Schattierung der Strategie für maximalen Komfort im tropischen Klima. Die Ausrichtung und Form von Gebäuden ermöglichen es dem Wind, alle Eigentumswohnungen und öffentlichen Bereiche zu durchdringen. Offene Korridore erleichtern die Luftzirkulation im gesamten Gebäude, sodass jede Einheit überstimmen kann. QUANTITATIVE WOHNUNGEN 3 FASEN: Verfügbare Phase A - 34 Wohnungen Wohnfläche von 95 m2 bis 145 m2 PREISE von 313.500 bis 478.500 $ Ratenzahlungsplan für 5 Jahre: 15% bei Vertragsunterzeichnung 10% nach 8 Monaten 10% nach 6 Monaten 15% nach 24 Monaten Insgesamt - 50% Vorauszahlung im Bauwesen Die verbleibenden 50% der Raten für 5 Jahre mit einer Rate von 6,5% ( können sich ) ändern Ohne vorherigen Genehmigungsprozess Keine Überzahlungsstrafe Phase A Bereitschaft des Pinualto-Projekts: 6 Monate vor dem Vorverkauf 18 Monate für den Bau Wird im ersten und zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein.