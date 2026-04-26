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Wohnimmobilien in Swabi District, Pakistan

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Maini, Pakistan
Haus 6 Schlafzimmer
Maini, Pakistan
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 388 m²
Etagenzahl 3
In einer ruhigen Gegend von Budva, 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt, ist eine schöne Gabel m…
$838,194
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Immobilienangaben in Swabi District, Pakistan

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