Wohnimmobilien in Yiti, Oman

wohnungen
3
häuser
5
8 immobilienobjekte total found
Villa in Yiti, Oman
Villa
Yiti, Oman
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Auf 130 m Höhe über der Küste, Halo Villas ist eine begrenzte Sammlung von 2 Schlafzimmer Vi…
Preis auf Anfrage
Wohnung 3 Schlafzimmer in Yiti, Oman
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yiti, Oman
Schlafräume 3
Fläche 50 m²
Die Great Escape ist ein lebendiger Wohnkomplex innerhalb von AIDA, einer der schönsten gate…
Preis auf Anfrage
Wohnung 3 Schlafzimmer in Yiti, Oman
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yiti, Oman
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Kommen Sie nach Hause, um den spektakulären Komfort, Exklusivität und renommierten Service v…
Preis auf Anfrage
Wohnung 3 Schlafzimmer in Yiti, Oman
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yiti, Oman
Schlafräume 3
Fläche 49 m²
Nach dem immensen Erfolg von The Great Escape 1 und aufgrund der beliebten Nachfrage, kommt …
Preis auf Anfrage
Villa in Yiti, Oman
Villa
Yiti, Oman
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Die Trump Cliff-Villen repräsentieren das Wunder der Hochsokie. Jede Villa liegt neben dem T…
Preis auf Anfrage
Villa in Yiti, Oman
Villa
Yiti, Oman
Schlafräume 5
Fläche 4 m²
Die Macht des Lebens beginnt 130 Meter über der Muscat Riviera, wo Trump Golf Villa Besitzer…
Preis auf Anfrage
Villa in Yiti, Oman
Villa
Yiti, Oman
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
In AIDA, einer exklusiven gated Community und einem renommierten Golf-Destination, gelegen 1…
Preis auf Anfrage
Villa in Yiti, Oman
Villa
Yiti, Oman
Fläche 125 m²
Das Hotel liegt in AIDA, einem renommierten Golf-Destination und einer exklusiven gated Comm…
Preis auf Anfrage
