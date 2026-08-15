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Neubauwohnungen in Salala, Oman

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Wohnanlage Salalah Resort
Salala, Oman
von
$149,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Fläche 36–107 m²
4 Immobilienobjekte 4
Eine vollständig integrierte Küstengemeinde in Hawana Salalah, Oman. Direkt am Arabischen Meer und im Indischen Ozean gelegen, repräsentiert diese exklusive Entwicklung die grünste Küste des Nahen Ostens und bietet einen unvergleichlichen Luxus-Lifestyle.Entwickelt für diejenigen, die die au…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
77.0
299,500
Wohnung 2 zimmer
107.0
490,000
Wohnung
36.0
150,000
Studio
36.0
149,800
Immobilienagentur
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