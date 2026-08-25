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Gewerbeimmobilien in Maskat, Oman

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Gewerbefläche 158 m² in Maskat, Oman
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Gewerbefläche 158 m²
Maskat, Oman
Zimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 6/8
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$81 366
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