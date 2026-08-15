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Wohnungen mit Swimmingpool in Dhofar, Oman

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Salala
7
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Dhofar, Oman
Wohnung 1 zimmer
Dhofar, Oman
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/4
Eine vollständig integrierte Küstengemeinde in Hawana Salalah, Oman. Direkt am Arabischen Me…
$150,000
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Wohnung 3 zimmer in Dhofar, Oman
Wohnung 3 zimmer
Dhofar, Oman
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 107 m²
Stockwerk 4/4
Eine vollständig integrierte Küstengemeinde in Hawana Salalah, Oman. Direkt am Arabischen Me…
$490,000
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Studio 1 zimmer in Dhofar, Oman
Studio 1 zimmer
Dhofar, Oman
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/4
Eine vollständig integrierte Küstengemeinde in Hawana Salalah, Oman. Direkt am Arabischen Me…
$149,800
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 zimmer in Dhofar, Oman
Wohnung 2 zimmer
Dhofar, Oman
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 3/4
Eine vollständig integrierte Küstengemeinde in Hawana Salalah, Oman. Direkt am Arabischen Me…
$299,500
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Eigenschaftstypen in Dhofar

2 Zimmer

Immobilienangaben in Dhofar, Oman

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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