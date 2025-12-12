Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Oman
  3. Dhofar
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Dhofar, Oman

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Salala, Oman
Wohnung 2 zimmer
Salala, Oman
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/2
Es gab eine seltene Wohnung zum Verkauf mit Raten, in azure Salal, mit Blick auf die Lagune,…
$285,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Dhofar, Oman

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen