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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Oman

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Maskat
16
Muscat Province
9
Dhofar
3
Salala
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Maskat, Oman
Wohnung 1 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 3/4
Das Projekt ist eine Resort-Community von einem der größten Entwickler von Oman. Es ist nich…
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studio-wohnungen
1 Zimmer

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