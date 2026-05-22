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Langfristige Miete von wohnungen in Famagusta, Nordzypern

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 5/1
1-Schlafzimmer-Mietwohnung in einem pulsierenden Viertel von Gazimağusa, Nordzypern Gazimağu…
$541
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