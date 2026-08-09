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Wohnimmobilien in Rivas, Nicaragua

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San Juan del Sur
13
14 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in San Juan del Sur, Nicaragua
Haus 4 zimmer
San Juan del Sur, Nicaragua
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 17 000 m²
Haus zum Verkauf an den Außenbezirken von Eastern San Juan del Sur - $289.00Entdecken Sie ei…
$289,000
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Haus 3 zimmer in San Juan del Sur, Nicaragua
Haus 3 zimmer
San Juan del Sur, Nicaragua
Zimmer 3
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Luxury Home for Sale in La Talanguera, San Juan del Sur – Unmatched Panoramic Views Locat…
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Haus 2 zimmer in Rivas, Nicaragua
Haus 2 zimmer
Rivas, Nicaragua
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Exclusive Property Listing: Independent Living Oasis in Rivas Discover this exclusive prope…
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TekceTekce
Haus 2 zimmer in San Juan del Sur, Nicaragua
Haus 2 zimmer
San Juan del Sur, Nicaragua
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Willkommen in Casa Madrono, einem Heiligtum in der angesehenen Pelican Eyes Residenz im Herz…
$279,000
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Haus 6 zimmer in San Juan del Sur, Nicaragua
Haus 6 zimmer
San Juan del Sur, Nicaragua
Zimmer 6
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 1
Willkommen in Ihrem Traumhaus: eine herrliche einstöckige, benutzerdefinierte Hacienda-Stil …
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Haus 2 zimmer in San Juan del Sur, Nicaragua
Haus 2 zimmer
San Juan del Sur, Nicaragua
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Fantastisch Gelegenheit: 2-Schlafzimmer-Haus in einer Gated CommunityEingebettet in einem ru…
$99,000
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Haus 2 zimmer in San Juan del Sur, Nicaragua
Haus 2 zimmer
San Juan del Sur, Nicaragua
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 500 m²
Objekt zum Verkauf 3 km von Playa Remanso – neuer Preis $239.00‍Dieses schöne Anwesen befind…
$239,000
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Wohnung 1 zimmer in San Juan del Sur, Nicaragua
Wohnung 1 zimmer
San Juan del Sur, Nicaragua
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Stockwerk 1/1
Pelican Eyes Resort & Spa ist eine prestigeträchtige Residenz im Herzen von San Juan del Sur…
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Haus 4 zimmer in San Juan del Sur, Nicaragua
Haus 4 zimmer
San Juan del Sur, Nicaragua
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Etagenzahl 2
Three-Unit Property in the Heart of the City Center This remarkable property, constructed…
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Haus 4 zimmer in San Juan del Sur, Nicaragua
Haus 4 zimmer
San Juan del Sur, Nicaragua
Zimmer 4
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 269 m²
Etagenzahl 1
Preis: $349,000 USDLage: Barrio La Talanguera, San Juan del SurEntfernung: Nur 100 Meter vom…
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Haus 3 zimmer in San Juan del Sur, Nicaragua
Haus 3 zimmer
San Juan del Sur, Nicaragua
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 4 000 m²
Etagenzahl 1
Diese Unterkunft liegt nur einen Kilometer vom Strand Playa Marsella entfernt und verfügt üb…
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Haus 4 zimmer in San Juan del Sur, Nicaragua
Haus 4 zimmer
San Juan del Sur, Nicaragua
Zimmer 4
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
🌴Immobilien zum Verkauf in Bosques del Mar - San Juan del Sur🌊Leben Sie den Traum in diesem …
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Haus 3 zimmer in San Juan del Sur, Nicaragua
Haus 3 zimmer
San Juan del Sur, Nicaragua
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Etagenzahl 1
Introducing the luxurious 3-bedroom model house at El Encanto del Sur, nestled within the pr…
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Haus 3 zimmer in San Juan del Sur, Nicaragua
Haus 3 zimmer
San Juan del Sur, Nicaragua
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 450 m²
Etagenzahl 1
NEW PRICE $99,000 ‍ Introducing an extraordinary project brought to you by BVN Real Estate…
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Eigenschaftstypen in Rivas

häuser

Immobilienangaben in Rivas, Nicaragua

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