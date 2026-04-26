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Wohnimmobilien in Granada, Nicaragua

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Herrenhaus in Granada, Nicaragua
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Herrenhaus
Granada, Nicaragua
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 980 m²
Etagenzahl 1
Colonial Investment Immobilien in Granada, Nicaragua – USD 1.500.000Entsperren Sie eine selt…
$1,50M
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