Kaliningrad, Russland

von €138,184

67–165 m² 52

Kapitulation vor: 2023

Das Öko-Viertel «Russkaja Ewropa» («Russisches Europa») wird aus 6 Wohnkomplexen und einem Bildungscluster bestehen, die nach dem Prinzip der «langsamen Stadt» gebaut werden. Die Gesamtfläche des Viertels beträgt über 20 Hektar. Das Projekt wird 7-10 Jahre dauern und soll bis 2030 umgesetzt werden. Der erste Komplex des Öko-Viertels trägt den Namen «Adresse des Glücks» und besteht aus 5 Wohnbauten mit 641 Wohnungen, die bereits 2023 in Betrieb genommen werden sollen. Weitere Kennzeichen: Die Dächer sind als Erholungszonen im Freien ausgestattet — jetzt ist das Dach ein idealer Ort für sportliche Aktivitäten, Yoga, gemütliche Treffen mit Freunden und das Genießen der atemberaubenden Aussicht. AParkplätze rund um und unter dem Öko-Viertel — die Tiefgarage bietet auch reichlich Abstellräume. Alle soziale Einrichtungen sind innerhalb des Öko-Viertels zugänglich, darunter sind Schule, Kindergarten, Kinderpoliklinik und alle notwendigen Freizeiteinrichtungen — Restaurants, Cafés, Sportvereine, Schulen für Kinderentwicklung, Geschäfte, Schönheitssalons usw. Eine Vielzahl von Raumlayouts: Ein-, Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit einer Fläche von 51,8-168,4 Quadratmetern. Kaliningrad ist eine wirklich einzigartige Stadt, die europäische und slawische Kulturen vereint. Das Kaliningrader Gebiet ist die einzigartige Sonderwirtschaftszone Russlands mit steuerlicher Vorzugsbehandlung für Investoren und Unternehmer. Was Kaliningrad den Investoren bietet: Ein Null-Gewinnsteuersatz in den ersten 6 Jahren des Projekts (wobei der Projektbeginn zählt ab dem Zeitpunkt, an dem der erste Gewinn erzielt wird) 10 % Gewinnsteuersatz für die Jahre 7-12 des Projekts Keine Grundsteuer für die ersten 6 Jahre und 1,1 % für die Jahre 7-12 Versicherungsprämien für die ersten 7 Jahre des Projekts — 7,6% statt 30% Zollpräferenzen für importierte Geräte Weitere Vorteile für die Einwohner und Investoren im Kaliningrader Gebiet sind die Nähe zu Europa und die nahezu zentrale Lage in Bezug auf die Logistik der wichtigsten europäischen Routen. Nicht zu vergessen ist das starke Wanderungswachstum, das in den letzten zehn Jahren zu verzeichnen war, was bedeutet, dass der Wohnungsbau hier eine der Triebkräfte für die Entwicklung der Region ist. Am 10 November 2021 wurde der erste Wohnkomplex «Adresse des Glücks» des Öko-Viertels «Russkaja Ewropa» in Kaliningrad auf dem Internationalen Wohnungsbaukongress in St. Petersburg zum Sieger des nationalen CREDO-Wettbewerbs gekürt.