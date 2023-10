Ruokolahti, Finnland

von €336,600

Kapitulation vor: 2024

Wir bauen neue Villen und wählen ein Grundstück direkt am Saimaa-See aus, um zu schwimmen und einen Pier für das eigene Boot zu haben. Grundstücke sind von 1100-2500m3 Hier können wir jedes Haus innerhalb einer Grenze von bis zu 250m2-300m2 bauen Wir haben in unserem Portfolio ein Projekt von Villa von 164m2, Wohnfläche 151m2 mit 3 Schlafzimmer, was perfekt dort passt Aber es könnte jedes Projekt sein. Wir sind die Baufirma, wir bauen seit mehr als 20 Jahren Villen / Häuser in Finnland. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr ein Haus in Syyspohja gebaut, das ist die Verbindung zu diesem Haus: https://invest-finland.fi/portfolio/completed/ Die Baudauer beträgt ca. 8-12 Monate, je nachdem, zu welcher Jahreszeit wir die Genehmigung der Stadt ( erhalten. Im Winter verlangsamt sich der Bauprozess )