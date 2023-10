Pliski sielski Saviet, Weißrussland

von €94,582

105–200 m² 23

Kapitulation vor: 2023

< p > Die Umsetzung von Bauprojekten wird auf Strecken durchgeführt, um endlose Bauarbeiten zu vermeiden. Die Implementierung des Projekts wird in die Phase 4 unterteilt. < p > Derzeit wird innerhalb der Straße 1 1 auf dem dritten Platz in der Anzahl von 18 Häusern gebaut. < br / > Die Implementierungsdauer des gesamten Projekts dauert zwischen 2021 und 2023. < p > < p > Alle Bedingungen für ein angenehmes Leben sind vorgesehen < ul > < li > Städtische Umgebung < li > Komfort und Sicherheit < li > Die Clubstadt hat moderne Wohneigenschaften, Gewährleistung von Privatsphäre und Komfort. < li > Kommunikation < li > Gas, Wasser und Abwasser werden zu jedem Haus gebracht und durch ein gemeinsames System verbunden. < li > Architektur < li > Die architektonische und stilistische Vielfalt des Dorfes entspricht dem modernen Verständnis des Landhauses. < li > Designcode < li > Ziegel, Fliesen, Holz, Metall, Gips. Das allgemeine Prinzip der Zoneneinteilung des Zauns ist 1,6 Meter hoch. < li > Wald < li > Das an das Dorf angrenzende Waldgebiet wird bequem geadelt und ausgestattet. < li > Straßen < li > Die Stadt hat 2 Zufahrtsstraßen, am Rande des Dorfes sind Straßen und Bürgersteige mit Fliesen gepflastert. < li > Geschäfte < li > Ein Geschäft, das mit dem erforderlichen Sortiment zu Fuß erreichbar ist, befindet sich im städtischen Gebiet. < li > Sportgebiet < li > Moderne multifunktionale Plattform für Sport und gesunden Lebensstil. < li > Kinderspielplatz < li > Rechtzeitiger Spielbereich, den Ihre Kinder mögen werden. < li > Erholungsgebiet < li > In der Nähe befindet sich ein öffentlicher Platz zum Entspannen und Treffen mit Freunden. < li > Preise < li > Erschwingliche Preisspanne, Ein Haus mit Grundstück kostet den Preis einer Wohnung in Minsk.