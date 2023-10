Viazan, Weißrussland

von €22,988

34–65 m² 14

Wohnkomplex "Modern" Eine bequeme Kombination des städtischen Lebensformats in einem Wohnhaus außerhalb von Stadtblöcken in einer kleinen gemütlichen Stadt ist heute eine sehr beliebte Option für das Wohnen in der großen Stadt Stadtzone. / p Der Wohnkomplex befindet sich in der Stadt Fanipol. Fanipol ist eine der gemütlichsten Satellitenstädte in der Nähe von Minsk. Nur 7 -10 Minuten mit dem Auto mit einer zulässigen Geschwindigkeit von 120 km / h - und Sie sind in Minsk. 20 Minuten mit dem Kleinbus zum Bahnhof „Mikhalovo“. Wohnort: / p MINUT mit dem Auto zur U-Bahn-Station Petrovshchina 9 / p MINUTS-G zu Fuß zu Kindergärten und Kindergärten/p 5 MINUT zu Fuß zur Turnhalle und Musikschule / p 3 MINUTEN gehen zum nächsten Geschäft und zur nächsten Apotheke Infrastruktur in Gehweite des Komplexes: / p li Yasli - Garten Nr. 5, „Yasli - Gard No. 1 "Baby", Sekundarschule Nr. 1, State Institution “Gymnasium der Stadt. Fanipolya ”, Musikschule; / li li Moderner Spielplatz; / li li Lebensmittelgeschäfte: Euroopt, Dobrozen; / li li Rbank. / li li Orte zum Gehen mit Haustieren. / li li Fitnessstudio, Fitnessräume; / li FOK wird mit einem Pool und Sportabschnitten gebaut /li li Ökologisches Tourismuszentrum Stankovo. / li li / li li UO "Zentrum für die Kreativität von Kindern und Jugendlichen"; li Cafe "Motel", "Großvater der Marchma"; / li li Flussvogel mit Wasseraktivitäten. / li Die Wohnungen in der Wohnanlage „Modern“ sind mit allem Notwendigen ausgestattet. / p li Deckenhöhe - 2,6 m; / li li / ul li Eingangsmetalltüren; / li li Modern zweikammerig doppelt verglast; / li li, Toilette); / li li Kaltwasserzähler; / li li Elektrische Verkabelung mit Installation von Steckdosen, Schaltern und Messgeräten; / li Telefonie; / li li Heizkörper. / li / ul pTAG1 Kreditbedingungen: Priorbank OJSC im Rahmen des Green Real Estate-Programms. pTA/p / p / p