Kopisca, Weißrussland

von €35,081

81 m² 1

Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem alles bis ins kleinste Detail durchdacht ist, eine Stadtgemeinschaft mit einer besonderen Atmosphäre, in der sich die Menschen gegenseitig vertrauen. All dies ist Novaya Borovaya. Trotz der Tatsache, dass sich jedes Quartal in seiner Infrastruktur, Planung und allgemeinen Stimmung von allen anderen unterscheidet, bilden sie alle ein einziges städtisches Umfeld im europäischen Stil. Der Bezirk liegt auf einem mehr als 100 Hektar großen Grundstück neben der Hauptstraße von Minsk. Das Projekt gewann die « Home Awards: Best for Life in den Bereichen Reparatur, Bau, Architektur und Design in Belarus » in der Nominierung « Bester Wohnbezirk ». Novaya Borovaya ist ein Ort, an dem Ideen und Technologien ein komfortables Umfeld für Leben, Arbeit und Studium schaffen. Der Bau erfolgt nach dem ungewöhnlichen Konzept von SMART + SOCIAL, zumindest für Belarus, bei dem die am weitesten entwickelte soziale Infrastruktur geschaffen wird. Jedes Detail in Novaya Borovaya wird mit Liebe zu seinen Bewohnern geschaffen. Das erste, was die Gäste des Distrikts bemerken, ist seine Liebe zum Detail. Gleichzeitig wird zusammen mit dem Wohnen eine andere notwendige Infrastruktur entwickelt: Drei Kindergärten, eine moderne Schule, ein Sportkomplex mit Schwimmbädern und ein Einkaufszentrum wurden bereits gebaut. Kleine Geschäfte befinden sich auch im Erdgeschoss der Gebäude. Besonderes Augenmerk wird auf die Haustiere von Novaya Borovaya gelegt, die die besten Lebensbedingungen erhalten.