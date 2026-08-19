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Wohnimmobilien in Monaco

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wohnungen
53
53 immobilienobjekte total found
Wohnung in Monaco, Monaco
Wohnung
Monaco, Monaco
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Verkauf einer Zweizimmer-Maisonette-Wohnung im neuen neu erbauten Le Stella-Haus im Zentrum …
$3,75M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 2 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Verkauf von komplett renovierten Wohnungen in einem luxuriösen Stil von bel epocs auf der ho…
$3,57M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Ein-Zimmer-Wohnung in Monaco, im Viertel Monte Carlo, in der Trocadero Residenz mit einem Co…
$5,71M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung in Monaco, Monaco
Wohnung
Monaco, Monaco
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Verkauf eines Zweizimmer-Apartments in einer der renommiertesten Residenzen von Monaco im Pa…
$2,42M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 2 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Verkauf von Wohnungen - ein Penthouse im Zentrum von Monte Carlo auf Princess Charlotte Boul…
$3,86M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 1 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Apartment mit einem Schlafzimmer nach Renovierung mit Meer- und Monacoblick auf einer hohen …
$4,15M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Vierzimmerwohnungen zum Verkauf in Monaco in der Region La Russ in einem Gebäude mit dem Con…
$8,01M
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Wohnung 3 zimmer in Monaco
Wohnung 3 zimmer
Monaco
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Luxury New 2 Bedroom Apartment with Panoramic Views of MonacoSituated on a high floor of a p…
$11,16M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 1 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Verkauf eines Dreizimmer-Apartments mit einer Gesamtfläche von 83 m² in einer hochrangigen R…
$3,69M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 1 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Verkauf von Räumlichkeiten mit einer Fläche von 90 qm mit einem Schaufenster in der Region L…
$3,22M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 1 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Wohnungen zum Verkauf, mit einer Fläche von 80 Quadratmetern und einer Terrasse von 26 Quadr…
$3,14M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 2 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Duplex-Wohnung zum Verkauf im neuen Le Stella Gebäude im Zentrum von Monaco im Bereich La Co…
$5,19M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 4 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 10
Wohnungen zum Verkauf nach einer kürzlichen Überholung, in Monaco in der Elite-Bereich von M…
$29,98M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 4 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Tour Odéon, Monaco - Apartment mit Panoramablick auf das MeerIm Herzen des Fürstentums von M…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 2 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Stockwerk 3
Verkauf von geräumigen Luxus-Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und Monaco, in einer n…
$12,57M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Wohnungen zum Verkauf in Monaco in der renommierten Carré d’Or Bereich, neben dem Einkaufsze…
$11,41M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 1 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 3
Die 2-Zimmer-Wohnung, komplett mit hochwertigen Materialien renoviert, befindet sich in der …
$5,30M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Verkauf von Luxusapartments im prestigeträchtigen Zolotoy-Platz von Monaco im Le Mirabeau-Ge…
$6,46M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 2 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Verkauf einer Dreizimmerwohnung in der prestigeträchtigen Gegend von Monaco La Condamin, in …
$5,19M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Apartment mit einem Schlafzimmer im neuen Haus L & # 039; Exotique auf den Hügeln von Monaco…
$17,24M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 272 m²
Verkauf eines Penthouse mit einer Dachterrasse von 147 m² im bürgerlichen Haus des Palais du…
$14,76M
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Wohnung in Monaco, Monaco
Wohnung
Monaco, Monaco
Das neue Gebäude L'Exotique befindet sich auf den Hügeln von Monaco in der Gegend des Exotis…
$2,23M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Monaco
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monaco
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus-Apartments mit Panoramablick auf das MeerDiese außergewöhnliche Wohnung befindet sich …
$13,51M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 2 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Luxuriöses Vierzimmer-Penthouse mit einer Fläche von 210 Quadratmetern.m.Mit einer Dachterra…
$8,88M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 2 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 187 m²
Wohnungen zum Verkauf im zentralen Stadtteil von Monaco, im Le Parador Gebäude, kürzlich ren…
$12,68M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Luxuriöse Maisonette mit Dachterrasse in der Annonciade Villa in Monaco in der Elite-Gegend …
$11,01M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 2 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
2-Zimmer-Apartments in Monaco in der Gegend von Fonvay, im 2. Stock des Hauses mit Concierge…
$7,84M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Moderne Zweizimmerwohnungen in der Elite von Monaco - in Monte Carlo, auf der hohen Etage de…
$8,30M
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Wohnung 5 zimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 5 zimmer
Monaco, Monaco
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante Wohnung mit spektakulärem Meerblick - Jardin ExotiqueDieses exklusive Apartment mit…
$18,20M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Monaco, Monaco
Wohnung 1 Schlafzimmer
Monaco, Monaco
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Verkauf von exklusiven Immobilien in der prestigeträchtigen Gegend von Monaco & quot; Golden…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Monaco

Günstige
Luxuriös

Häufig gestellte Fragen zu Immobilien in Monaco

Werden Immobilien in Monaco an staatenlose Ausländer verkauft?

Ja, Sie können Immobilien kaufen in Monaco, ohne Staatsbürgerschaft. Für den Kauf von Quadratmetern benötigen Sie lediglich einen Reisepass Ihres Landes und ein Konto bei einer der örtlichen Banken, um das Geld an den Verkäufer zu überweisen.

Wie viel kosten Immobilien in Monaco im Durchschnitt?

Die Preise für lokale Wohnungen und Häuser gehören zu den höchsten in Europa. Die Immobilienpreise in Monaco schwanken innerhalb der Grenzen 35 000 - 52 000 Euro pro Quadratmeter. Besonders teuer sind die Objekte in der Nähe von Monte Carlo.

Gibt es eine Möglichkeit, eine Immobilie in Monaco aus der Ferne zu kaufen?

Ja, die Immobilien können aus der Ferne gekauft werden, ohne ins Fürstentum zu kommen. Dazu müssen Sie eine allgemeine Vollmacht für eine lokale Maklerfirma ausstellen, die Ihnen hilft, das Objekt auszuwählen und ein Geschäft abzuwickeln.

In welchen Bezirken kaufen Ausländer häufiger Immobilien in Monaco?

Ausländische Investoren entscheiden sich eher für Monte Carlo und Larvotto. Dies sind die Elite-Bezirke des Fürstentums und bieten eine umfangreiche Auswahl an komfortablen Unterkünften. Zu den beliebtesten Orten gehören auch Fonvie und der Hafen von Hercule, die Käufer mit schöner Aussicht auf das Mittelmeer anlocken.
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