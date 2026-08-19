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Werden Immobilien in Monaco an staatenlose Ausländer verkauft?
Ja, Sie können Immobilien kaufen in Monaco, ohne Staatsbürgerschaft. Für den Kauf von Quadratmetern benötigen Sie lediglich einen Reisepass Ihres Landes und ein Konto bei einer der örtlichen Banken, um das Geld an den Verkäufer zu überweisen.
Wie viel kosten Immobilien in Monaco im Durchschnitt?
Die Preise für lokale Wohnungen und Häuser gehören zu den höchsten in Europa. Die Immobilienpreise in Monaco schwanken innerhalb der Grenzen 35 000 - 52 000 Euro
pro Quadratmeter. Besonders teuer sind die Objekte in der Nähe von Monte Carlo.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Immobilie in Monaco aus der Ferne zu kaufen?
Ja, die Immobilien können aus der Ferne gekauft werden, ohne ins Fürstentum zu kommen. Dazu müssen Sie eine allgemeine Vollmacht für eine lokale Maklerfirma ausstellen, die Ihnen hilft, das Objekt auszuwählen und ein Geschäft abzuwickeln.
In welchen Bezirken kaufen Ausländer häufiger Immobilien in Monaco?
Ausländische Investoren entscheiden sich eher für Monte Carlo und Larvotto. Dies sind die Elite-Bezirke des Fürstentums und bieten eine umfangreiche Auswahl an komfortablen Unterkünften. Zu den beliebtesten Orten gehören auch Fonvie und der Hafen von Hercule, die Käufer mit schöner Aussicht auf das Mittelmeer anlocken.