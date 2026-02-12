Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Grundstücke in Madagaskar

6 immobilienobjekte total found
Grundstück in Mahavelona, Madagaskar
Grundstück
Mahavelona, Madagaskar
Großes Land geeignet für den Bau in der Nähe der Tourismusstadt Foulpointe, Ostküste von Madagaskar
$11,867
Immobilienagentur
Madagascar Invest
Sprachen
English, Français
Grundstück in Tanambao Sahorana, Madagaskar
Grundstück
Tanambao Sahorana, Madagaskar
2,789 m2 betitelt LandVollständiger Titel in Ihrem Namen (99-jährige Leasing)Alle Titelübert…
$45,093
Grundstück in Ambararata, Madagaskar
Grundstück
Ambararata, Madagaskar
24 Hektar exklusiver, privater Strandgrund2.000 m2 bestehender Gebäude und InfrastrukturPriv…
Preis auf Anfrage
Grundstück in District de Fenerive Est, Madagaskar
Grundstück
District de Fenerive Est, Madagaskar
Sie suchen, um Ihre eigene Scheibe Paradies zu kaufen, mit Ihrem eigenen persönlichen Strand…
$58,146
Grundstück in Soanierana Ivongo, Madagaskar
Grundstück
Soanierana Ivongo, Madagaskar
Großes, schönes, 10 Hektar Strandgrundstück an der Ostküste von Madagaskar
$118,665
Grundstück in Antafiambotry, Madagaskar
Grundstück
Antafiambotry, Madagaskar
52.000 m2 betiteltes GrundstückVirgin Land bereit für den BauZugang zum StrandShallow Clearw…
Preis auf Anfrage
