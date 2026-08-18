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Wohnimmobilien in Sendvario seniunija, Litauen

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häuser
23
23 immobilienobjekte total found
Haus in Truschellen, Litauen
Haus
Truschellen, Litauen
Fläche 296 m²
Etagenzahl 1
SALE YAUKUS, SPREAD, LIGHT OF 6 CAMERA HAUSHALTE MIT AUDITEN in TRAVEL, CRUSTACEANS in RAJ. …
$399,960
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Haus in Schlengen, Litauen
Haus
Schlengen, Litauen
Fläche 332 m²
Etagenzahl 2
Senden SPACE HAUSHOLD, COUNTRY CRUDE MIESTO Wenn Sie ein geräumiges und komfortables Haus in…
$637,617
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Haus in Klemiske II, Litauen
Haus
Klemiske II, Litauen
Fläche 157 m²
Etagenzahl 1
Ein geräumiges, qualitativ hochwertiges und raffiniertes Innenleben, einstöckiges Wohnhaus, …
$343,609
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus in Birkenhain, Litauen
Haus
Birkenhain, Litauen
Fläche 133 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER ARCHITEKTUR ---------------- Das Haus der außergewöhnlichen Architektur, für sic…
$278,233
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Haus in Schlengen, Litauen
Haus
Schlengen, Litauen
Fläche 102 m²
Etagenzahl 1
NICHT-ANALYTISCHE PRAXIS Ein einzigartiges, modernes klassisches Stilhaus in Slengiai, wo S…
$368,270
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Haus in Klipsciai, Litauen
Haus
Klipsciai, Litauen
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
BERUFSBILDUNG✅Das Haus befindet sich in der Sackgasse, Zugang zur Asphaltstraße. Das Haus ha…
$331,348
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Jacken, Litauen
Haus
Jacken, Litauen
Fläche 87 m²
Etagenzahl 1
Homestead für diejenigen, die um den Fluss leben wollen ------------------------------------…
$292,351
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Haus in Schlengen, Litauen
Haus
Schlengen, Litauen
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER HAUSHALTE IN DER LEISTUNG VON WEEK ---------------- Gemütliche Spaziergänge zu e…
$346,632
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Haus in Birkenhain, Litauen
Haus
Birkenhain, Litauen
Fläche 233 m²
Etagenzahl 2
Verkauft YACK HAUSHALT mit HEADY, ERDLIN LEFT ---------------- In der Nähe von Klaipeda, äuß…
$312,638
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Haus in Jacken, Litauen
Haus
Jacken, Litauen
Fläche 177 m²
Etagenzahl 1
Verkauft SOUTHERN Eine RESIDENCE ONE HAUTE. Dieses einstöckige Haus bietet Ihnen viele Vort…
$345,472
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Haus in Baugskorallen, Litauen
Haus
Baugskorallen, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Ein neues Gebäude in einem 5-Bar-Plot wird an der Grenze der Stadt Klaipeda verkauft. Möglic…
$183,170
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Haus in Klemiske II, Litauen
Haus
Klemiske II, Litauen
Fläche 95 m²
Etagenzahl 1
NORWEGIAN STILIUS 94.66sq.m Ein + + Klasse Eingeschoss-Doppelhaus. - Endgültigkeit 100% - In…
$232,592
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Haus in Truschellen, Litauen
Haus
Truschellen, Litauen
Fläche 354 m²
Etagenzahl 1
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Haus 4 zimmer in Oberhof, Litauen
Haus 4 zimmer
Oberhof, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Lithuania, City of Klaipėda, Tauralaukis neighborhood, 55 Ringelio Street (former Memel). Fo…
$252,107
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Haus in Oberhof, Litauen
Haus
Oberhof, Litauen
Fläche 364 m²
Etagenzahl 1
Nicht unbedingt UNIQUE OPPORTUNITÄTEN! MODERNUS 364,46 KV. / M. NAMAS IN ONE DER LAST CRUDE …
$1,81M
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Haus 4 zimmer in Truschellen, Litauen
Haus 4 zimmer
Truschellen, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Luknojų gatvė 2 (former Memel area) fully …
$205,762
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Haus 4 zimmer in Truschellen, Litauen
Haus 4 zimmer
Truschellen, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Lithuania, Klaipėda district (Former Memel region), Sendvaris municipality, Trušeliai villag…
$149,634
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Haus 4 zimmer in Matzmasuhren, Litauen
Haus 4 zimmer
Matzmasuhren, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Lithuania, Klaipėda district, Mazūriškės village, Versmininkų street (former Memel area) for…
$267,126
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Haus 5 zimmer in Matzmasuhren, Litauen
Haus 5 zimmer
Matzmasuhren, Litauen
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Lithuania, Klaipėda district, Sendvaris municipality, Klipščiai village, Tuopų street, A 2-s…
$175,064
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Haus 7 zimmer in Rajongemeinde Klaipeda, Litauen
Haus 7 zimmer
Rajongemeinde Klaipeda, Litauen
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Etagenzahl 2
Lithuania, Klaipėda district (former Memel region), Trušeliai village. Luxury home for sale.…
$373,675
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Haus 4 zimmer in Truschellen, Litauen
Haus 4 zimmer
Truschellen, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Etagenzahl 1
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Aistmarių street. Newly built, fully finish…
$154,588
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Doppelhaus 5 zimmer in Truschellen, Litauen
Doppelhaus 5 zimmer
Truschellen, Litauen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Lazdynų street 12 (former Memel area) full…
$137,530
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Haus 4 zimmer in Krucken-Görge, Litauen
Haus 4 zimmer
Krucken-Görge, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Lithuania, Klaipėda district, Ginduliai, Pakalnės g. a cozy, modern and high-quality furnish…
$259,068
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Immobilienangaben in Sendvario seniunija, Litauen

mit Garage
mit Schwimmbad
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