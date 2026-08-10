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Wohnimmobilien in Gulbenes novads, Lettland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 8 zimmer in Schwanenburg, Lettland
Haus 8 zimmer
Schwanenburg, Lettland
Zimmer 8
Fläche 167 m²
Stockwerk 2
Ein gemütliches Privathaus zum Verkauf in einer idealen Lage direkt im Herzen von Gulbene. D…
$106,561
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Immobilienangaben in Gulbenes novads, Lettland

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