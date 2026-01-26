  1. Realting.com
  2. Vermieter
  3. Агроусадьба Эдельвейс

Агроусадьба Эдельвейс

Belarus, Piatryskauski sielski Saviet
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Vermieter
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2023
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über den Vermieter

Das Haus befindet sich auf dem Territorium des Hofes und eignet sich für ein Paar in Liebe oder eine Familie mit Kindern.

Dienstleistungen

Separates Schlafzimmer mit Doppelbett mit Bettwäsche und Handtüchern. Wohnzimmer mit einem Schlafsofa und einer Miniküche: Kühlschrank, Induktionsfliesen, Mikrowelle, Wasserkocher, Geschirr, Gläser, Shampoo. Badezimmer mit Dusche. Parkplatz auf dem Gebiet Auf der Straße gibt es einen Erholungsbereich mit Liegestühlen, Hängematte, Schaukeln, Grill und Herd, Fahrradverleih (verfügbar nach Saison) Zusätzlich bezahlt: Kohle (gegen Gebühr) - 12 Rubel Paket Holz Birke trocken (für eine zusätzliche Gebühr) - 15 Rubel. 10. Kamin (gegen Aufpreis) - 20 Rubel. Werdegang von Brennholz.

Finnische Sauna auf Birkenholz mit Pool und Ruheraum - 60 Rubel pro Stunde (Mindestreservierung 3 Stunden). Die Blätter sind im Preis inbegriffen. Pool 2x2 mit Massagepistole. Wassertemperatur 24 Grad. (Reinigung von Wasser mit aktivem Sauerstoff (ohne Verwendung von Chlor!) Großes Wohnzimmer: Dusche, TV, Musikzentrum, Geschirr, Gläser. Billard (American pool). Tischtennis. Sporttrainer.

Mini Museum des Alltags des frühmid-xx Jahrhunderts.

Unsere Makler in Belarus
Oksana Merecko
Oksana Merecko
1 immobilienobjekt
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen