Dienstleistungen

Separates Schlafzimmer mit Doppelbett mit Bettwäsche und Handtüchern. Wohnzimmer mit einem Schlafsofa und einer Miniküche: Kühlschrank, Induktionsfliesen, Mikrowelle, Wasserkocher, Geschirr, Gläser, Shampoo. Badezimmer mit Dusche. Parkplatz auf dem Gebiet Auf der Straße gibt es einen Erholungsbereich mit Liegestühlen, Hängematte, Schaukeln, Grill und Herd, Fahrradverleih (verfügbar nach Saison) Zusätzlich bezahlt: Kohle (gegen Gebühr) - 12 Rubel Paket Holz Birke trocken (für eine zusätzliche Gebühr) - 15 Rubel. 10. Kamin (gegen Aufpreis) - 20 Rubel. Werdegang von Brennholz.

Finnische Sauna auf Birkenholz mit Pool und Ruheraum - 60 Rubel pro Stunde (Mindestreservierung 3 Stunden). Die Blätter sind im Preis inbegriffen. Pool 2x2 mit Massagepistole. Wassertemperatur 24 Grad. (Reinigung von Wasser mit aktivem Sauerstoff (ohne Verwendung von Chlor!) Großes Wohnzimmer: Dusche, TV, Musikzentrum, Geschirr, Gläser. Billard (American pool). Tischtennis. Sporttrainer.

Mini Museum des Alltags des frühmid-xx Jahrhunderts.