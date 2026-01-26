Das Haus befindet sich auf dem Territorium des Hofes und eignet sich für ein Paar in Liebe oder eine Familie mit Kindern.
Separates Schlafzimmer mit Doppelbett mit Bettwäsche und Handtüchern. Wohnzimmer mit einem Schlafsofa und einer Miniküche: Kühlschrank, Induktionsfliesen, Mikrowelle, Wasserkocher, Geschirr, Gläser, Shampoo. Badezimmer mit Dusche. Parkplatz auf dem Gebiet Auf der Straße gibt es einen Erholungsbereich mit Liegestühlen, Hängematte, Schaukeln, Grill und Herd, Fahrradverleih (verfügbar nach Saison) Zusätzlich bezahlt: Kohle (gegen Gebühr) - 12 Rubel Paket Holz Birke trocken (für eine zusätzliche Gebühr) - 15 Rubel. 10. Kamin (gegen Aufpreis) - 20 Rubel. Werdegang von Brennholz.
Finnische Sauna auf Birkenholz mit Pool und Ruheraum - 60 Rubel pro Stunde (Mindestreservierung 3 Stunden). Die Blätter sind im Preis inbegriffen. Pool 2x2 mit Massagepistole. Wassertemperatur 24 Grad. (Reinigung von Wasser mit aktivem Sauerstoff (ohne Verwendung von Chlor!) Großes Wohnzimmer: Dusche, TV, Musikzentrum, Geschirr, Gläser. Billard (American pool). Tischtennis. Sporttrainer.
Mini Museum des Alltags des frühmid-xx Jahrhunderts.