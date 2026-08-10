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Wohnimmobilien in Bischkek, Kirgisistan

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Bischkek, Kirgisistan
Wohnung 4 zimmer
Bischkek, Kirgisistan
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Stockwerk 3/4
Clubhaus « Prestige Hall » Über das Clubhaus Geschlossene VIP Town32 Apartments auf 1 Hektar…
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Wohnung 5 zimmer in Bischkek, Kirgisistan
Wohnung 5 zimmer
Bischkek, Kirgisistan
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 256 m²
Stockwerk 4/4
Clubhaus & laquo; Prestige Hall & raquo; Über das Clubhaus Geschlossene VIP Town32 Apartment…
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Immobilienangaben in Bischkek, Kirgisistan

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